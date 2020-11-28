الديوانية تعطل الدوام في الدوائر والمدارس عدا الامتحانات ليوم غد

2020/11/28 | 19:27 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {الديونية: الفرات نيوز} عطلت محافظة الديوانية الدوائر والمدارس عدا الامتحانات ليوم غد.

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