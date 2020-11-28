التربية النيابية: نعتزم مخاطبة وزارة التربية لمعرفة أسباب قرارها الأخير

2020/11/28 | 19:39 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا إن آر تي

قالت لجنة التربية النيابية، السبت، ان قرارات وزارة التربية واللجنة العليا بشأن العام الدراسي ملزمة لجميع المدارس، مؤكدة أنها تعتزم مخاطبة وزارة التربية لمعرفة أسباب الاستثناءات التي تم إعطاؤها لبعض المدارس.

جاء ذلك في تصريح لرئيس اللجنة، قصي الياسري، لوسائل اعلام حكومية تابعها "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم، (28 تشرين الثاني 2020)، قال فيه إن "قرارات وزارة التربية واللجنة العليا بشأن العام الدراسي ملزمة لجميع المدارس الحكومية والأهلية".

وأوضح الياسري، أن "دوام المدارس الأهلية سيكون يوما واحدا أسوة بالمدارس الحكومية"، مؤكدا أن "لجنته تعتزم مخاطبة وزارة التربية لمعرفة أسباب الاستثناءات التي تم إعطاؤها لبعض المدارس".

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أكدت وزارة التربية، أن قرار بدء العام الدراسي الجديد صدر من خلية الأزمة واللجنة العليا للصحة والسلامة.

وقال المتحدث باسم الوزارة، حيدر فاروق، لوسائل اعلام رسمية تابعها "ديجيتال ميديا ان ار تي"، ذكر فيها: إن "رؤية وزارة التربية لبدء العام الدراسي تضمنت أن يكون بدء الدوام في المدارس يوم 21 من الشهر الجاري، وبواقع يومين في الأسبوع لكل مرحلة، إلا أن خلية الأزمة حددت موعد بدء العام الدراسي يوم 29 من هذا الشهر، وبواقع يوم واحد أسبوعيا لكل مرحلة".

وأضاف فاروق، أن "وظيفة وزارة التربية هي وضع الآليات لبدء العام الدراسي في المدارس الحكومية والأهلية"، مشيرا إلى أن "برنامج الدوام في المدارس الذي وضعته الوزارة يرتبط بطبيعة الدوام في كل مدرسة، سواء في المدارس ذات الدوام الأحادي أو المدارس ذات الدوام المزدوج، وكذلك المدارس ذات الدوام الثلاثي، وتكييف المناهج مع الوضع الحالي مع الالتزام بشروط الصحة والسلامة".

وبين، أن "من يعترض على موعد الدوام أو يطالب بالتريث فعليه أن يوجه ذلك إلى خلية الأزمة، وليس إلى وزارة التربية، لأنها غير معنية بتحديد الموعد، وإنما بوضع الآليات لبدء العام الدراسي".

وكانت وزارة التربية حددت يوم 29 من شهر تشرين الثاني موعدا لبدء العام الدراسي في المدارس، فيما وضعت آليات لتنظيم الدوام في المدارس.

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