الكمارك: أتمتة الاجراءات وفق نظام الأسيكودا سينعكس ايجاباً على تطوير الأقتصاد

2020/11/28 | 19:58 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اعلنت الهيأ العامة للكمارك، السبت، أنها تحث الخطى وتبذل جهودا كبيرة لوضع اللمسات الأخيرة لمشروع حوسبة الأجراءات الكمركية وفق برنامج الأسيكودا العالمي بالتعاون مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتطوير(الاونكتاد).

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