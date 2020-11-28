بابل... القبض على تاجر مخدرات متلبسا

2020/11/28 | 19:58 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بابل: الفرات نيوز} القت القوات الامنية، السبت، القبض على تاجر مخدرات متلبسا.

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