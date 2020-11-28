الأولمبية الدولية تؤكد عدم إعترافها بنتائج انتخابات الأولمبية العراقية

2020/11/28 | 20:01 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اكد رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية رعد حمودي، اليوم السبت، ان المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية لم يعترف بنتائج وإجراءات المؤتمر الانتخابي الأخير للأولمبية العراقية.

وقال حمودي في بيان صحفي، ان “المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية باجتماعه المنعقد في 25/11 الجاري، أكد موقف رسالة الأولمبية الدولية والمجلس الأولمبي الآسيوي في 20/11 والتي لم يعترفا فيها بنتائج وإجراءات المؤتمر الانتخابي الأخير للأولمبية العراقية المنعقد في الرابع عشر من تشرين الثاني الجاري”، مبينا ان “الأولمبية الدولية طالبت برسالتها الأخيرة الجهات العراقية القضائية، واللجنة الأولمبية، بضرورة إتخاذ التدابير الوقائية التي من شأنها تصحيح الوضع الأولمبي العراقي”.

وأشاد حمودي “بدور القضاء العراقي العادل”، لافتا الى ان “الاسرة الأولمبية العراقية تنظر بعين الاعتبار والثقة الى ما سيصدر من قرارات قضائية من شأنها تصويب المشهد الأولمبي العراقي وتطمين اللجنة الأولمبية الدولية والمجلس الأولمبي الآسيوي”.

واكد ان “اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية ستبعث رسالة تطمين الى الأولمبية الدولية والمجلس الأولمبي الآسيوي بانها ستتخذ التدابير والاجراءات القانونية اللازمة بما يحفظ للأولمبية العراقية انتماءها الدولي وإحترامها لما ورد في رسالة الأولمبية الدولية والمجلس الاولمبي الاسيوي في 20 تشرين الثاني الجاري”.

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