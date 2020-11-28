شرطة ذي قار تؤكد على فرض حظر التجوال الكامل لإعادة الحياة لوضعها الطبيعي

2020/11/28 | 20:01 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ ذي قار أكد قائد شرطة ذي قار الجديد اللواء عودة الجابري، السبت، على فرض حضر التجوال الكامل، داعياً إلى العمل الجاد لإعادة الحياة لوضعها الطبيعي في عموم المحافظة.وقال إعلام شرطة ذي قار في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “قائد شرطة محافظة ذي قار والمنشآت اللواء عودة سالم الجابري ترأس مؤتمراً …

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