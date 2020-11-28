مقتل شرطي وإصابة ثلاثة مدنيين بهجوم 'داعشي' في النخيب

2020/11/28 | 20:06 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، السبت، بمقتل شرطي وإصابة ثلاثة مدنيين بهجوم شنه عناصر ينتمون لتنظيم "داعش" في قرية تابعة لناحية النخيب.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "عناصر من تنظيم داعش هاجموا قرية الكسرة في ناحية النخيب (400 كم جنوب غرب الرمادي)، بثلاث عجلات نوع بيك آب".وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الدواعش اغتالوا شرطياً وأصابوا ثلاثة مدنيين في القرية".

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