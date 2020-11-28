2020/11/28 | 20:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - خاصفي حدث يعد الاول على مستوى العراق قام صندوق الاسكان العراقي التابع لوزارة الاعمار والاسكان والبلديات بالتعاقد مع شركة العرب للدفع الالكتروني المرخصة من البنك المركزي العراقي بإطلاق العمل بنظام الجباية الالكتروني لمقترضي صندوق الاسكان العراقي تطبيقا لقرار مجلس الوزراء المرقم 378 لسنة 2018 وتعليمات وضوابط البنك المركزي العراقي.

هذا التوجه يعزز ايرادات القطاع الحكومي ويقلل الأنفاق ويختصر الروتين، كما يوفر للمواطنين امكانية تسديد فواتيرهم او اقساطهم على مدار 24 ساعة ومن خلال بطاقات الدفع الالكتروني والقنوات الالكترونية مثل تطبيق الهاتف النقال لصندوق الاسكان وتطبيق الهاتف لشركة العرب وايضا من خلال اجهزة الصراف الالي ومنافذ سحب الرواتب التابعين لشركة العرب دون الحاجة للذهاب لمقرات صندوق الاسكان العراقي لتسديد الاقساط

يذكر ان شركة العرب للدفع الالكتروني شركة عراقية تأسست سنة 2013 ومرخصة من قبل البنك المركزي العراقي للعمل كمزود لخدمات الدفع الالكتروني في العراق وقد عملت الشركة على مدار 7 السنوات على توفير وسائل الدفع الالكتروني الحديثة المعتمدة في العام وحصلت على شهادات عالمية في معايير الامان.

كما حصلت على رخصة عضو رئيسي من شركة ماستر كارد وفيزا العالميتين في مجال اصدار وتحصيل بطاقات الدفع الإلكتروني بكافة انواعها وحققت استثمارات كبيرة على مستوى البنى التحتية الرصينة والاستثمار بالموارد البشرية وقد وفرت نظام جباية الكتروني يعد من احدث الانظمة في هذا المجال ومطبق في عدة دول مما سيسهم في التحول نحو ثقافة الدفع الالكتروني وترك التعاملات النقدية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صندوق الاسكان يعتمد الجباية الالكترونية في تحصيل الاموال) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صندوق الاسكان يعتمد الجباية الالكترونية في تحصيل الاموال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).