شاهد بالصور: الفيضانات تصل مستويات خطرة.. السيارات “تختفي” تحت المياه في النجف

2020/11/28 | 20:09 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

غمرت مياه الامطار بمستويات مرتفعة جدًا احياء وشوارع محافظة النجف بعد موجة الامطار التي اندلعت منذ عصر اليوم السبت، فيما تسببت بغمر الشوارع والعجلات.

واظهرت مشاهد مصورة تابعتها “يس عراق”، اختفاء ملامح الشوارع والازقة والاحياء في محافظة النجف بفعل مياه الامطار، فضلا عن صور اظهرت ارتفاع مستويات المياه الى حد غمرت وغطت السيارات في الشوارع.

من جانبها، اعلنت مديرية الانواء الجوية في محافظة النجف، كمية الامطار التي سقطت في المحافظة هذا اليوم وتسببت بغرق مناطق واحياء كبيرة من النجف.

وقالت المديرية إن “البلد تعرض اليوم لحالة جوية ناتجة عن اندماج منخفض البحر المتوسط مع منخفض جوي اخر من البحر الاحمر مؤديا الى تساقط امطار متباينة الشدة حسب المناطق المتفرقة خاصة في الاقسام الشرقية من المنطقتين الوسطى والجنوبية.”.

واضاف البيان أن “الحالة الجوية ادت لحدوث عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة ادت الى حدوث سيول في الاقسام الشرقية وفي المناطق المنخفضة مثل بحر النجف والمناطق المحيطة والمجاورة له وقد بلغت كمية الامطار الساقطة من الساعة 9.45 صباحا ولغاية الساعة 4.30 مساءً حسب التوقيت المحلي لمدينة النجف 55 ملم وهي تعتبر كمية كبيرة جدا خلال مدة زمنية قصيرة نسبيا.

وتابع أنه “من المتوقع ان ينتهي تأثير الاندماج خلال هذه الليلة او غدا صباحا كحد اقصى حسب توقعات قسم التنبؤ الجوي في الهيأة العامة للأنواء الجوية”.

من جانب اخر، اكدت مصادر محلية وفاة شخص في محافظة الديوانية صعقا بالكهرباء بسبب ارتفاع مناسيب المياه الى مستويات خطرة.

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