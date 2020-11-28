الديوانية تقرر تعطيل الدوام الرسمي بسبب الطقس

2020/11/28 | 20:10 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 29 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

قررت محافظة الديوانية، السبت، تعطيل الدوام الرسمي لكافة الدوائر والمؤسسات الحكومية بسبب سوء الأحوال الجوية وغزارة سقوط الأمطار.

وقال محافظ الديوانية، زهير الشعلان، في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه اليوم، (28 تشرين الثاني 2020)، انه "نظرا لسوء الأحوال الجوية وغزارة سقوط الأمطار، تقرر تعطيل الدوام الرسمي لكافة الدوائر والمؤسسات الحكومية ليوم غد الأحد 2020/11/29، بما فيهم مدارس عموم المحافظة التي من المقرر أن يكون دوامها ليوم غد الأحد بحسب قرار وزارة التربية" .

وأضاف الشعلان، "يستثنى من ذلك :فرق الصيانة التابعة لكافة الدوائر الخدمية، والكوادر الصحية".

وتابع البيان، ان "الشعلان وجه باستنفار تام لكافة الدوائر الخدمية والتواجد بالشارع (البلدية، المجاري، الماء، الكهرباء، البلديات) مع كافة الكوادر الهندسية والفنية والآليات التابعة لها لتدارك موجة الأمطار ومعالجة ماخلفته من مشاكل خدمية" .

وأوعز الشعلان "لمديرية الشباب والرياضة بفتح كافة القاعات التابعة لها في عموم مناطق المحافظة لإيواء الأهالي والعوائل التي تعرضت منازلهم للسقوط"، بحسب البيان.

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