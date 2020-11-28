وزيرا خارجية واشنطن والكويت: ندعم حكومة عراقية خالية من النفوذ الخبيث

2020/11/28 | 20:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد وزيرا الخارجية الأميركي مايك بومبيو والكويتي أحمد ناصر المحمد على دعمهما لحكومة عراقية خالية من النفوذ الخبيث، وذلك خلال جولة من الحوار الاستراتيجي الأمريكي الكويتي التي عقدت في واشنطن.

وذكر البيان الختامي للحوار الاستراتيجي أن واشنطن تؤيد الاجتماعات الجارية للجنة الوزارية العليا بين بغداد والكويت لتعزيز العلاقات بين البلدين بالإضافة إلى مباحثات إعادة رفات ضحايا حرب الخليج.

وأضاف البيان أن كل من واشنطن وطهران تؤكد على أهمية سيادة العراق ووحدة أراضية فضلا عن الدعم المستمر لحكومة عراقية خالية من النفوذ الخبيث.

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