موجة امطار في معظم مناطق ديالى تتسبب بغرق الشوارع

2020/11/28 | 20:14 - المصدر: قناة التغيير

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اجتاحت موجة أمطار غزيرة معظم مناطق محافظة ديالى، مما أدى الى غرق الشوارع الرئيسية إضافة إلى تدمير بساتين وتلف محاصيل.

واظهرت لقطات مصورة غرق شوارع بعقوبة امام عجز الدوائر الخدمية عن السيطرة على المياه وإيقاف تدفق السيول وسط توقعات بتفاقم الأزمة مع استمرار هطول الأمطار في الأيام المقبلة.

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