موسكو: 21 ألف لاجئ عادوا إلى ديارهم في قره باغ

2020/11/28 | 20:16 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ متابعة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن 2115 لاجئا عادوا من أرمينيا إلى قره باغ، خلال الـ 24 ساعة الماضية، بمساعدة قوات حفظ السلام الروسية.

وجاء في بيان للوزارة أن 21083 لاجئا عادوا إلى منازلهم في الإقليم منذ 14 نوفمبر الحالي.

وأشارت الوزارة إلى أن نظام وقف إطلاق النار، الذي تم فرضه بموجب بيان زعماء روسيا وأرمينيا وأذربيجان في 10 نوفمبر، لا يزال ساريا على امتداد خط التماس بين الطرفين الأرمني والأذربيجاني في المنطقة.

كما أورد البيان أن العسكريين الروس يواصلون عملهم على تطهير الطرق العامة والمنازل والأراضي من الألغام والذخائر غير المنفجرة.



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