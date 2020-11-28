امطار غزيرة وعواصف رعدية وسيول في النجف

2020/11/28 | 20:19 - المصدر: وكالة نينا

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النجف/نينا/ شهدت محافظة النجف الاشرف اليوم امطارا غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية ادت الى حدوث سيول في الاقسام الشرقية وفي المناطق المنخفضة مثل بحر النجف والمناطق المحيطة والمجاورة له .وقال محافظ النجف لؤي الياسري في تصريح نقله مكتبه الاعلامي :" ان كميات الامطار التي هطلت بغزارة على المحافظة ، من الساعة ٩.٤٥ صباحا ولغاية الساعة ٤.٣٠ مساء ،بلغت ٥٥ ملم ".واضاف :" ان كمية الامطار الساقطة تعد كمية كبيرة جدا خلال مدة زمنية قصيرة نسبيا"، مبينا :" ان من المتوقع ان تنتهي هذه الحالة خلال هذه الليلة او غدا صباحا ، كحد اقصى بحسب توقعات قسم التنبؤ الجوي في الهيئة العامة للانواء الجوية في المحافظة"./ انتهى

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