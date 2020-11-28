الطقس يتلاعب بأمواج خور عبدالله ويوقف الملاحة في الموانئ النفطية

2020/11/28 | 20:21 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرأعلنت الشركة العامة لموانئ العراق، السبت، توقف الملاحة في قناة خور عبدالله بسبب سوء الأحوال الجوية التي تشهدها المنطقة منذ يوميين.

وقال المدير العام للشركة فرحان محيسن الفرطوسي في بيان، 28 تشرين الثاني/نوفمبر، إنّ "سوء الأحوال البحرية وتأثرها بحالة الطقس تسبب بتوقف عملية إرسال بدل الطواقم للموانئ النفطية (البصرة - العمية)" موضحًا أن إدارة الشركة تهتم أولاً بسلامة الكوادر البحرية العاملة في الموانئ".

وأضاف الفرطوسي، "وجهنا بإيقاف أعمال الملاحة البحرية في قناة خور عبد الله بسبب حالة البحر غير المستقرة حفاظًا على سلامة الجميع"، مشيرًا إلى أن "الكوادر الملاحية ستعاود استئناف نشاطها بعد استقرار حالة الطقس".

وصدرت، في وقت سابق، تعليمات بضرورة إيقاف الملاحة في قناة خور عبدالله للسفن والوحدات البحرية القادمة والمغادرة لموانئ أم قصر وخور الزبير بسبب شدة الرياح وارتفاع الأمواج.

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