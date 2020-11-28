فرق وزارة الصحة تستعد لدخول المدارس مع انطلاق العام الدراسي يوم غد.. وتوجه دعوة لمديريات التربية

2020/11/28 | 20:27 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

دعت وزارة الصحة اليوم السبت، مديريات التربية كافة لتسهيل عمل الفرق الصحية لاخذ المسحات وفحص الطلبة والهيئات التدريسية.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب تلقت “يس عراق” نسخة منه، إن “وزارة الصحة والبيئة تدعو كافة المديريات العامة للتربية والهيئات التدريسية لتسهيل عمل الفرق الصحية لأخذ المسحات وفحص الطلبة والهيئات التدريسية تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد”.

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