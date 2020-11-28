2020/11/28 | 20:27 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد قال محافظ بغداد محمد جابر العطا، السبت، إن العاصمة لم تسجل أية مشاكل في تصريف مياه الأمطار، مشيراً إلى أن الوضع تحت السيطرة.وذكر إعلام محافظة بغداد في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “محافظ بغداد محمد جابر العطا تابع ميدانيا تنفيذ خطة الطوارئ لمديرية مجاري بغداد للسيطرة على مياه الأمطار …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ بغداد: العاصمة لم تسجل أية مشاكل في تصريف مياه الأمطار) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ بغداد: العاصمة لم تسجل أية مشاكل في تصريف مياه الأمطار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).