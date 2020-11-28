ثنائية تونسية تسقط دورتموند.. وبايرن يواصل التفوق

2020/11/28 | 20:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واصل بايرن ميونيخ تفوقه على شتوتغارت بالفوز عليه 3-1 السبت ضمن المرحلة التاسعة من الدوري الألماني لكرة القدم، في حين حقق كولن فوزا مفاجئا على مضيفه بوروسيا دورتموند، أحد المرشحين لإحراز اللقب 2-1 بفضل ثنائية للتونسي الياس الصخيري.

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