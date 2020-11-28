هجوم لداعش على منطقة النخيب: قتل شرطي وخطف مختار قرية

2020/11/28 | 20:29 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أفاد مصدر في شرطة محافظة الأنبار، السبت، بأن تنظيم داعش شن هجوماً على منطقة الكسرة التابعة لناحية النخيب، 400 كم جنوب غربي الأنبار.



وذكر المصدر، لـ"ناس" (28 تشرين الثاني 2020) أن "الهجوم أدى إلى مقتل شرطي واحد فيما تم اختطاف مختار حي سكني في منطقة الكسرة".

يذكر أن المناطق الغربية من محافظة الأنبار تعاني أوضاعاً أمنية غير مستقرة، مع تصاعد ملحوظ لنشاط داعش.





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