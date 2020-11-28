الامطار تعطل الدوام الرسمي في محافظة عراقية

2020/11/28 | 20:50 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت الإدارة المدحلية في الديوانية، اليوم السبت، تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة غداً الأحوامد على خلفية غرق أغلب شوارعها وأحيائها جراء تساقط الأمطار.

وقال المحافظ زهير الشعلان في بيان، إنه تقرر "تعطيل الدوام في الدوائر والمؤسسات الحكومية والمدارس في عموم محافظة الديوانية عدا الامتحانات الوزارية".

واستثنى القرار "الدوائر الأمنية والخدمية".

وتسببت أمطار غزيرة بارتفاع منسوب المياه في شوارع وأزقة عدة مدن وبلدات في محافظة الديوانية، إذ تملك المحافظة بنية تحتية محدودة في قطاع شبكات صرف المياه على غرار معظم مناطق العراق.

PUKmedia متابعة

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