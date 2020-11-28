العراق.. غزارة الأمطار تغرق مدناً وتصعق مواطناً ومخاوف من كارثة خلال ساعات - عاجل

2020/11/28 | 20:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادلم تأتِ التحذيرات التي اطلقتها الأنواء الجوية، والمنبئون الجويون، وتطبيقات الاحوال الجوية في الهواتف والاجهزة الذكية ولا المراصد الجوية، منذ اسابيع بأية نتيجة، مع المؤسسات والوزارات ذات الاختصاص في العراق، فقد غرقت الشوارع من جديد، وخرجت العوائل من منازلها، وسقط ضحية بصعقة كهربائية! النجف أولى الغرقى والمحافظ ينزل بـ’’ببدلة فسفورية’’ جاءت الصور، سريعاً بعد ساعات من هطول الامطار، في مناطق المحافظة، لتغرق احيائها، وتطفح شوارعها، وتشل حركة السير، ليصل مياه الامطار، الى المنازل لتنهل منه البيوتات القديمة، ويفوز من بنى بيته اعلى من الشارع بمتر فما فوق، في بعض مناطقها، بعدها ظهر محافظ النجف لؤي الياسري (ببدلة فسفورية)، يتوسط شارعاً طافحاً بمياه الامطار، وهو يطمئن الاهالي بأن كل شيء تحت السيطرة.مدير الانواء الجوية في محافظة النجف، ومدير مجاريها ريسان الخزعلي، قال ان "المنخفض الجوي الذي تعرضت له مدينة النجف هذا اليوم بلغت سعة الامطار التي سقطت 55 ملم"، مشيرا الى ان "التصميم والطاقة الاستيعابية لمدينة النجف كحد اقصى 25 ملم".واكد ان "الجهود مستنفرة بكل طاقاتها لتصريف مياه الامطار حسب توجيهات المحافظ".

في الديوانية.. اول ضحايا الأمطار..



وتوجيه بفتح قاعات الرياضة لاستقبال الهاربين من منازلهموبينما تحولت شوراع النجف الى شواطئ، اعلن محافظ الديوانية زهير علي الشعلان، تعطيل الدوام في الدوائر والمؤسسات الحكومية والمدارس عدا الامتحانات الوزارية في عموم المحافظة واستثناء الدوائر الامنية والخدمية.وجاء هذا البيان، بسبب الامطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة، والتي وصلت مناسيب المياه فيها الى مستويات غير مسبوقة!.كما أصدرت حكومة الديوانية المحلية، توجيهاً فورياً، بفتح القاعات الرياضية امام العوائل.وقال مدير قسم شؤون المواطنين في محافظة الديوانية نزهان ﻓﺮﻳﺪ في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "محافظ الديوانية وجه بفتح القاعات الرياضية امام العوائل وتوجيه الدوائر الخدمية باستنفار جهودها لمواجهة الامطار".وأضاف، أن "قائد شرطة محافظة الديوانية، وجه ايضا بتسيير الدوريات الألية بالقرب من دور المواطنين (العشوائيات ) في جميع مناطق المحافظة بسبب الامطار، وتخصيص الرقم المجاني الخاص بعمليات الشرطة 104 في حالة تعرض منازل المواطنين لأي طارئ، وأن القوات الأمنية على أتم الاستعداد والجاهزية".

وفي اولى الاخبار المؤلمة بسبب مياه الامطار، افاد مصدر أمني من محافظة الديوانية، بمصرع صاحب محل تعرض لصعقة كهربائية فارق على اثرها الحياة في المحافظة .وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "صاحب محل تعرض لصعقة كهربائية فارق على اثرها الحياة غزارة الامطار في محافظة الديوانية" .

جانب من شوراع الديوانية قبل قليل

بابل...



شط الحلة عطش لكل هذه المياه!اما، محافظة بابل، فقد غرقت شوارعها هي الاخرى، بسبب مياه الامطار، ومثل اخواتها ، لم تسعفها كل التحذيرات التي اطلقت منذ اسابيع، بالمقابل واجهت الجهات الرسمية الموضوع بـ ’’بيانات الاستنفار’’ وسحب المياه من الشوارع التي لو لتم سكبها في شط الحلة، لنظف من تلال القاذورات التي ترتع فيه منذ عشرات السنين".

المثنى..



بأنتظار الفرج!ونهار اليوم شملت اجراء من محافظة المثنى بالامطار الغزيرة وفي مقدمته الرميثة حيث اجتاحت الاقضية والنواحي، وتسببت ايضاً بغرق الشوارع، وكحال بقية المحافظات العراقية، نزلت آليات وعجلات البلدية الى الشوراع، لسحب المياه اين ما وقعت عليه امطار المبتلين بالعمل في دوائر البلدية.

بغداد..



نهر دجلة لن يسعف اهله بابتلاع الفيضان!

وبحسب متنبئين جويين فأن العاصمة بغداد على موعد مساء اليوم وصباح الغد بموجة غرق جديدة ، يتكرر معها مشهد مطرة اخيرة ، غطت المياة مناطق حيوية فيها وشوهد الموظفون والعاملين يذهبون لأعمالهم مجبرين ، ما كلفهم بعدها ساعات اجبروا فيها على البقاء في الشوارع بسبب اغلاق العديد من الشوارع الغارقة.

وقبل أسبوع ، واجهت بغداد الأمطار باستنفار كبير للجهود الخدمية، ودخول آليات تابعة للقوات المسلحة والحشد الشعبي، ووزارات ومؤسسات، ومع ضعف البنية التحتية يقول الواقع ان مناطق باكملها معرضة للغرق الذي قد يكرر مشهد قريباً اضطر فيه مواطنون للخروج افواجاً من منازلهم بحثاً عن بر أمان.

اشتداد الحالة المطرية خلال ساعات في منطقتين

وتوقع المتنبئ الجوي مصطفى الكبيسي، اليوم السبت ، اشتداد الحالة المطرية في منطقتين خلال الساعات المقبلة.وقال الكبيسي في منشور على صفحته بموقع فيس بوك أن "العراق شهد موجة امطار غزيرة ستستمر في الساعات المقبلة في مناطق بابل والنجف ومن المتوقع ان تشتد الحالة المطرية خلال الساعات القادمة وفجر يوم غد في مناطق وسط وجنوب العراق مع أمطار غزيرة تشمل عدة محافظات ".وفي وقت سابق، حذر المتنبئ الجوي، صادق عطية، من عواصف رعدية وغزارة بالامطار تبدأ من مساء اليوم وتنحسر يوم غد، فيما توقع الى حدوث سيول في عدة مناطق.

وقال عطية في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "أجواء البلاد ستتعرض الى حالة من عدم الاستقرار الجوي ناتج عن اندافع هواء بارد في الطبقات العليا وتسخين في السفلة، وهذا ما ينتج عنه تكون سحب ركامية رعدية في مناطق عديدة وأمطار متفاوتة الشدة تستمر من اليوم السبت الى ظهر يوم الجمعة وبعدها تتلاشى تدريجياً".

يذكر ان وزارة التربية، تستعد يوم غد الاحد، الموافق 29/11/2020، الى اطلاق العام الدارسي المؤجل منذ اشهر طويلة، بسبب جائحة كورونا.

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