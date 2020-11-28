رغم إعلان حظر التجوال.. محافظ ذي قار يعلن غداً دواماً رسمياً بجميع المؤسسات الحكومية

2020/11/28 | 20:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ذي قار

افاد مصدر محلي من محافظة ذي قار، السبت، 28 تشرين الثاني، 2020، باستئناف الدوام الرسمي في جميع المؤسسات الحكومية بالمحافظة ابتداءً من يوم غد الأحد رغم إعلان حظر التجوال.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "محافظ ذي قار ناظم الوائلي وجه باستئناف الدوام الرسمي في جميع المؤسسات الحكومية في المحافظة ابتداءً من يوم غد على الرغم من اعلان حظر التجوال الشامل بالمحافظة حتى إشعار اخر".

وفي وقت سابق، افاد مصدر أمني من محافظة ذي قار، السبت، 28 تشرين الثاني، 2020، بتمديد حظر التجوال في المحافظة حتى إشعار اخر.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "القوات الأمنية مددت حظر التجوال الشامل في محافظة ذي قار حتى اشعار آخر".

وفي وقت سابق، أصدر محافظ ذي قار، ناظم الوائلي، اليوم السبت (28 تشرين الثاني 2020)، بياناً بشأن الأحداث التي وقعت في المحافظة يوم أمس الجمعة، وأوقعت عدداً من الشهداء والجرحى.

وقال الوائلي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "اللجنة الأمنية العليا في محافظة ذي قار، تتابع الأحداث التي شهدتها محافظتنا عصر يوم أمس الجمعة، وهي في حالة انعقاد مستمر".

وأضاف: "وجهنا مديرية شرطة ذي قار بتشكيل لجنة تحقيقية لتحديد المقصرين بالحادث وإعلامنا النتائج"، مهيباً "بجميع أبناء المحافظة بدعم القوات الامنية في تنفيذ واجباتها في فرض الأمن وتعزيز السلم الأهلي وعدم الانجرار خلف الشائعات المغرضة، ونعد الجميع بأن مطلقيها سيكونون عرضة للمسائلة القانونية حتما".

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