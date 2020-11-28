السيول تنهي موسم صيد الطيور النادرة شرقي ديالى

2020/11/28 | 20:50 - المصدر: وكالة نينا

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بعقوبة / نينا / انتهى موسم صيد الطيور النادرة في ناحية حدودية مع ايران شرقي ديالى بسبب تدفق موجات السيول المائية من الاراضي الايرانية.وقال مازن اكرم مدير ناحية قزانية لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان موسم صيد الطيور النادرة في ناحية قزانية شرق ديالى ، انتهى بسبب موجات السيول القادمة من إيران ومحاصرة اغلب القرى الحدودية ، الى جانب هجرة الطيور النادرة الى مناطق اخرى مع تزايد الأمطار وانخفاض درجات الحرارة والبحث عن بيئة ملائمة".واضاف ان "الكثير من الصيادين المحترفين في ديالى ومحافظات اخرى يتوافدون سنويا الى بادية قزانية خلال موسم صيد الطيور النادرة ، الذي يبدأ من شهر أيلول وينتهي في شهر كانون الأول، باعتبارها تجارة رابحة وذات منافع اقتصادية كبيرة"، مبينا :" ان اسعارها تتراوح من 40 الى 50 مليون دينار ".واشار الى :" ان بادية قزانية يمكن استثمارها لتتحول الى واحة سياحية ونقطة جذب عالمية لهواة صيد الصقور البرية../انتهى

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