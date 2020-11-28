امين بغداد:كل جهود ملاكات الامانة مستنفرة لمواجهة الامطار

2020/11/28 | 20:50 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ اصدر امين بغداد علاء معن امرا باستنفار كل جهود ملاكات الامانة لمواجهة الامطار .وقال معن في تصريح متلفز :" ان كل الجهود البلدية مستنفرة لمواجهة الامطار الغزيرة ، ونحن مستمرون بمتابعة محطات تصريف المياه لضمان استمرارية عملها "، داعيا اهالي العاصمة الى مساعدة كوادر الامانة ./ انتهى2

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