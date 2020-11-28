تسريب جديد عن هواتف آيفون 13

2020/11/28 | 20:51 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]لم يمر سوى شهر واحد منذ أن أطلقت آبل سلسلة هواتف آيفون 12 في السوق، إلا أن الشائعات بدأت بالظهور بالفعل عن سلسلة هواتف آيفون 13 (iPhone 13) المقرر إطلاقها خلال العام القادم 2021، حيث أجمعت معظم الشائعات والتقارير أن الهواتف ستدعم معدل تحديث شاشة يبلغ 120 هرتزًا.

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