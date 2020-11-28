اعتقال أجانب يديرون صالات روليت في بغداد

2020/11/28 | 20:52 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شارك جهاز المخابرات في الحملة (وزارة الداخلية)

الترا عراق - فريق التحرير

أعلنت وزارة الداخلية، السبت، اعتقال أجانب يديرون صالات روليت في العاصمة بغداد.

وذكرت مديرية الإقامة في الوزارة في بيان، 28 تشرين الثاني/نوفمبر، إن مفارزها في مديرية الأحوال المدنية والجوازات "تمكنت من خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود، وبالتعاون مع جهاز المخابرات الوطني والقطعات الماسكة، من اعتقال 29 مخالفًا يحملون مختلف الجنسيات الأجنبية في شارع النضال ببغداد".

وأضاف البيان، أن "المعتقلين كانوا يعملون في إدارة صالات الروليت، وقد اتخذت بحقهم الإجراءات القانونية أصوليًا وفق السياقات المعمول بها".

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