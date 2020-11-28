الرئيس العراقي يبحث مع الهيئة السياسية للتيار الصدري المستجدات السياسية والأمنية

2020/11/28 | 20:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شدد الرئيس العراقي برهم صالح خلال استقباله وفد الهيئة السياسية للتيار الصدري على أهمية حفظ امن وسلامة المواطنين وتعزيز مرجعية الدولة، ودعم الاجهزة الأمنية إضافة الى تطبيق القانون وحماية السلم والأمن المجتمعيين، وتلبية حاجات المواطنين.

وجرى خلال اللقاء بحث آخر المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية في البلاد، وتم التأكيد على أهمية الانتخابات النيابية المقبلة، وضرورة تحقق معايير النزاهة والشفافية ومنع التزوير والتلاعب، وإعادة ثقة الناخبين بالعملية الانتخابية لتكون معبّرة عن إراداتهم الحقيقية في اختيار ممثليهم.

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