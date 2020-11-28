هجوم على - تشرين- و على الحريات ! - مهند البراك

2020/11/28 | 21:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مهند_البراك فيما تتواصل انواع الصراعات في البلاد في زمن ازمة اقتصادية خانقة وصلت الى حد عجز الدولة عن صرف رواتب الموظفين و العاملين و المتقاعدين و مستحقي المعونة الاجتماعية، التي لم تعشها البلاد من قبل .



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يستمر البرلمان بسلوك قادة الكتل السياسية الحاكمة في انواع المماحكات و الانشغالات و القرارات ذات الصدى الواسع، التي تعيق التوجه لإجراء انتخابات نزيهة، بدل الانشغال برسم قانون المحكمة العليا الضروري للانتخابا ......





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