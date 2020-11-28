2020/11/28 | 21:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إلى روائع الكَلِم والحِكم – حسين الصدر -1- أحاديثُ الرسول (ص) ما هي الاّ كنوز لا تُقاس بها اغلى الكنوز .وهي في الفصاحة والبلاغة القمة الشامخة وقد قال (ص) : (أنا أَفْصَحُ من نطق بالضاد) وما من كلمةٍ له الاّ وهي مشحونة بالباهر من النصائح ، والرائع من التوجيه والارشاد والوعظ ، وكلُّ ذلك […]

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