2020/11/28 | 21:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عتب ضحايا – براء حسن علي 2:36 بعد منتصف الليل استيقظت من كابوس مخيف كنت فيه اختنق وكأنني على وشك ان ألقى حتفي فيه ، كان يتكرر في الاونة الاخيرة من لياليي لكني كنت استمر في تجاهله رغم قلقي من تفسيره، ثم سمعت صوت غريب قادم من الخارج كأنه صراخ لأنثى لكني لم استطع تمييزه […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عتب ضحايا – براء حسن علي) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عتب ضحايا – براء حسن علي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).