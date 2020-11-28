2020/11/28 | 21:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرأي العام العراقي ..تجربة بين دفتي كتاب مازن صاحب حين يجمع خبير في استطلاعات الراي العام تجربة عقد ونصف خلت بين دفتي كتاب، يحتاج المتلقي الى الكثير من الروية والتمحيص لمعرفة الكثير عن هذا العالم الجامع لعدة علوم انسانية واحصائية ، هدفه تحويل التحليل اللفظي لمشاهدات معيشية يومية الى لغة الارقام وهنا مكن الخطورة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرأي العام العراقي .. تجربة بين دفتي كتاب) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرأي العام العراقي .. تجربة بين دفتي كتاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).