2020/11/28 | 21:00 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف عضو لجنة الخدمات النيابية، جاسم البخاتي، عن خط جديد لتفادي غرق مناطق شرق العاصمة بغداد.

وقال البخاتي في تصريح تابعته 7sky، انه” تم استضافة امين بغداد والوكيل البلدي لمعرفة الخطة المستقبلية لموسم الشتاء حول الامطار المتساقطة يومي السبت والاحد، كما تم الاتفاق على جملة من الملاحظات خلال استضافة وكيل وزير الكهرباء”.

واضاف ان” الحالة التكمالية بين لجنة الخدمات النيابية ووزارة الكهرباء وامانة بغداد اعطت دفعة جديدة بعملية تبسيط الاجراءات بان نذهب باتجاه ان تكون الكهرباء حاضرة باكثر من 300 محطة في العاصمة، كذلك تشكيل غرفة عمليات ترتبط بامين بغداد والجهات الساندة لتفادي قطع او سقوط مغذي في احد المناطق او ايقاف المحطات”.

وتابع البخاتي” هناك خط يتم معالجته بطول 1600 متر بانابيب قطرها 500 ملم كعامل مساعد للمياه الساقطة في مدينة الشعب وتحويلها الى خط زبلن لتفادي غرق مناطق شرق العاصمة”، مؤكداً” سيطرة جميع بلديات بغداد حتى اللحظة على موجة الامطار”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لجنة الخدمات النيابية تكشف عن خط جديد لتفادي غرق مناطق شرق بغداد 7 SKY TV.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لجنة الخدمات النيابية تكشف عن خط جديد لتفادي غرق مناطق شرق بغداد) نشر أولاً على موقع (سفن سكاي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لجنة الخدمات النيابية تكشف عن خط جديد لتفادي غرق مناطق شرق بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سفن سكاي).