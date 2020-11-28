الاقتصادية النيابية: الحكومة لاتمتلك السيطرة على ايرادات المنافذ البرية والبحرية

2020/11/28 | 21:06 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد

اكد عضو اللجنة الاقتصادية النيابية النائب محمود الزجراوي، السبت، ان الحكومة لاتسيطر على ايرادات المنافذ البرية والبحرية في العراق.

وقال الزجراوي في حديث لـ/ المعلومة/، ان “ العراق بلد مستهلك وكمية البضائع التي دخلت اليه عبر المنافذ البرية والبحرية بعد استقرار ازمة كورونا زادات بنسبة عالية اي ان الايرادات التي تاتي من الضرائب يجب ان تزداد”.

واضاف، انه “رغم زيادة الايردات لكن للاسف الحكومة لاتسيطر عليها سواء في كردستان لعدم التزام حكومته بالقوانين المترتبة عليها اتجاه الحكومة الاتحادية كذلك الحال مع المنافذ البرية والبجرية في الجنوب والوسط وبقية مناطق البلاد وهذا امر مؤشف لانه يزيد من عمق الازمة المالية في البلاد التي لاتزال تعتمد بقوة على النفط كمورد اساسي للخزينة ربما ان البلاد تمتلك ثروات وموارد اخرى كثيرة يمكن ان تقلل اعتمدنا على النفط”.انتهى 25 ف

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