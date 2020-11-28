2020/11/28 | 21:06 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صدر العدد (12) من مجلة (المسرح الحسيني)

الفصلية التي يصدرها قسم اعلام بالعتبة

الحسينية المقدسة، وهي مجلة تعنى

بالشأن المسرحي بشكل عام والحسيني بشكل

خاص.



بحسب رئيس التحرير

وقال الاعلامي والقاص طالب عب

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اصدار جديد لمجلة المسرح الحسيني في كربلاء) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اصدار جديد لمجلة المسرح الحسيني في كربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).