وفاة متظاهر عراقي إثر إضرام النار بنفسه في “واسط”

2020/11/28 | 21:06 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي متظاهر عراقي، السبت، متأثرا

بحروق شديدة أصابته بعد إضرامه النار في

نفسه احتجاجا على اقتحام قوات أمنية

لساحة احتجاج، جنوبي البلاد، حسب مصدر

طبي وشهود عيان.

وقال مصدر طبي من مديرية صحة محافظة

واسط

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