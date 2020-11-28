حظر سير الدراجات النارية في واسط

2020/11/28 | 21:12 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت قيادة شرطة واسط، السبت، فرض حظر للتجوال على الدراجات النارية في المحافظة.





وجاء في بيان مقتضب للقيادة اطلعت عليه السومرية نيوز، أنه تقرر "فرض حظر للتجوال على الدراجات النارية في المحافظة".

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