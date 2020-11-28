أمانة بغداد تتوقع دخول البلاد بموجة مطرية جديدة

2020/11/28 | 21:12 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 10 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

توقع أمين بغداد، علاء كاظم معن، السبت، دخول البلاد بموجة مطرية جديدة، مشيرا إلى ان الاستعدادات مستمرة وتم تنظيف المحطات وتصفيرها من المياه.

جاء ذلك في تصريح لمعن، لوسائل اعلام حكومية تابعها "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم، (28 تشرين الثاني 2020)، قال فيه إن "الأمانة لديها غرفة عمليات مشتركة مع الوزارات ممثلة بكل الجهات العسكرية منها وزارتا الدفاع والداخلية وعمليات بغداد والحشد الشعبي ووزارة النفط والموارد المائية ووزارة النقل ممثلة بالأنواء الجوية وكل الوزارات الساندة حيث إن الساند الأول لهذه الغرفة هو شخص رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي".

وأضاف، أن "زيارة الكاظمي الى محطات الصرف الصحي في بغداد اطلع من خلالها على الاستعدادات التي هي مستمرة من يوم الأحد الماضي بعد انتهاء موجة الشتاء المطرية السابقة"، مبينا أن "استعدادات الأمانة مستمرة وقامت بالتنظيف المستمر للمحطات وتصفيرها من المياه".

وتوقع معن "دخول البلاد بموجة مطرية جديدة".

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