موجة امطار غزيرة تضرب مدن عراقية متفرقة وتؤدي الى غرق الشوارع

2020/11/28 | 21:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دخل العراق منخفض جوي أدى الى سقوط امطار رعدية في مدن متفرقة من البلاد وسط تحذيرات من غرق معظم شوارع واحياء العاصمة والمحافظات الأخرى.

ووجهت وزارة الموارد المائية باستنفار كافة الجهود الالية والبشرية في بغداد والمحافظات لاحتواء الامطار والسيول وخزنها في السدود.

الى ذلك، اكد أمين بغداد، علاء معن، استمرار استعدادات الأمانة لموجات الأمطار المقبلة، موكدا تأسيس غرفة عمليات مشتركة مع الوزارات الأمنية تحسبا لأي طارئ يصاحب الموجة.

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