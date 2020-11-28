بعد مطاردته عاماُ كاملاُ.. .. الاطاحة بقاتل خطير في بغداد

2020/11/28 | 21:31 - المصدر: الفرات نيوز

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عام كامل يد العداله تلقي القبض على المتهم والمجرم الخطير (ط ي) الذي قام بارتكاب جريمة قتل بشعه باحد المواطنين الابرياء واخذه الرشاوي والاتوات من اصحاب المحلات والاسواق

مفارز قيادة شرطة بغداد / مركز شرطة باب الشيخ تلقي القبض على المدعو (ط ي ) بعد قتله احد المواطنين في منطقة الشيخ عمر/ مقبرة السهروردي حيث تمت مطاردته في مختلف مناطق بغداد...



الشرطة الرابعة...



البلديات...



مدينة الصدر...



المدائن...



حي الجهاد...



واخرها منطقة الزعفرانية تم القبض عليه وايداعه التوقيف...واتخاذ الاجراءات القانونية بحقه...

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