السيد عمار الحكيم: استقرار الوضع الاقليمي والدولي يمهد لهدوء سياسي مصحوب بتقدم اقتصادي

2020/11/28 | 21:31 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جددنا خلال اجتماع هيأة الرأي لتيار الحكمة الوطني رؤيتنا للانتخابات القادمة باعتبارها انتخابات مصيرية ستسهم في تأصيل قوى سياسية وافول اخرى وبروز قوى جديدة بحكم المتغيرات ومعطيات الواقع.

دعونا قيادات تيار الحكمة الى التواصل مع الجمهور وبيان طبيعة مشروعهم الساعي الى خدمة المواطن، و أكدنا أن التحالف الطولي العابر للمكونات الممثل للجميع يمثل متغيرا إستراتيجيا في العملية السياسية ويقدم نموذجا جديدا لمعادلة النجاح التي يرغب بها المواطن العراقي.

وفيما يتعلق بالمتغيرات السياسية في المنطقة أكدنا حاجة العراق الى الهدوء في كل الساحات ، واهمية استقرار الوضع الإقليمي والدولي باعتباره أن ذلك يصب في مصلحة الواقع العراقي ويمهد لهدوء سياسي مصحوب بتقدم اقتصادي وخدمي.

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