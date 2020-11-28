الثابت والمتغير في العمل الاعلامي

2020/11/28 | 21:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سامي جواد كاظم

العمل والعلم لهما اسس ثابتة منها ينطلق

من يلجهما وهذه الاسس تعتبر هي الخطوة

الاولى التي من يتجاوزها او لا يتقنها

لا يعتبر مهني ، وفي الاعلام مثلا اسسها

الثابتة ان الخبر يجب ان يحتوي عل

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