فاطمة الزهراء(عليها السلام) سيدة نساء العالمين /2

2020/11/28 | 21:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم : عبود مزهر الكرخي

وفي جزئنا هذا من مبحثنا سوف نبحث في كون

فاطمة الزهراء(عليها السلام)هي سيدة

نساء العالمين وليس كما يدعي البعض في

أنها امرأة عادية حالها حال بقية النساء

وليس لها اي خصوصية حت

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