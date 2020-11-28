محافظة بغداد تنفذ خطة الطوارئ للسيطرة على الامطار في مناطق الاطراف

2020/11/28 | 21:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت محافظة بغداد خطة الطوارئ لمديرية

مجاري المحافظة من اجل السيطرة على مياه

الامطار في مناطق الاطراف .

وذكر بيان لمحافظة بغداد وكالة نون

الخبرية نسخة منه :" ان المحافظ محمد

جابر العطا تفقد المحطة الر

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