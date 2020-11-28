2020/11/28 | 21:38 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نائب عن صلاح الدين يتحدث عن تعطيل حكومي "متعمد" لحسم منصب محلي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/11/28 | 21:38.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب عن صلاح الدين يتحدث عن تعطيل حكومي "متعمد" لحسم منصب محلي) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب عن صلاح الدين يتحدث عن تعطيل حكومي "متعمد" لحسم منصب محلي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).