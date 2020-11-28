التربية تنفي اي قرار بشأن تأجيل دوام المدارس

2020/11/28 | 21:38 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد

نفت وزارة التربية، السبت، اي قرار بشأن تأجيل دوام المدارس.

وقال المتحدث باسم التربية، حيدر فاروق في بيان تلقته /المعلومة/، ان “الوزارة اتمت كل استعدادتها لانطلاق العام الدراسي الجديد يوم غد الاحد”.

ونفى فاروق كل الاخبار التي تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص وجود قرار لتأجيل الدوام”.



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