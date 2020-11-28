325 عملاً في مهرجان الواسطي

2020/11/28 | 21:39 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد- واع- فاطمة رحمة

عدّ وزير الثقافة والسياحة والآثار حسن ناظم، افتتاح مهرجان الواسطي، بدورته الثالثة عشرة، أول مهرجان واقعي، فيما يشهد المهرجان عرض 325 عملاً فنيا.

وشهد افتتاح المهرجان الذي نظمته دائرة الفنون التشكيلية ويستمر لمدة شهر، حضوراً جماهيرياً وحضور شخصيات مختلفة ودبلوماسيين.

وتضمن المهرجان ثلاثمائة وخمسة وعشرين عملا لمئتين وسبعين فنانا.

بدوره أبدى وزير الثقافة حسن ناظم سعادته بالجمهور الغفير الذي حضر مهرجان الواسطي.

وقال ناظم لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم السبت، إن "المهرجان يعد أول افتتاح واقعي وليس افتراضيا".

من جانبه أكد الخطاط سنان سمير الطائي الذي شارك في المعرض بعملين، يشكلان أنموذجا من واقع المسيرة الثقافية للخط العربي والزخرفة الإسلامية، أن المهرجانات ساحة صحية ملائمة لطرح الفن ومن يتغيب عنها يفقد فرصة لإثبات الوجود.

فيما أشار عضو اللجنة التحضيرية الفنان طه وهيب أن المهرجان تضمن 325 عملا لـ 270 فنانا، بواقع 159 رسما و89 نحتا و13 خزفا و64 خطا.

فيما أوضح الفنان قاسم حمزة أن عدد المشاركات الخزفية قليل جدا؛ نتيجة صعوبات مختلفة.

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