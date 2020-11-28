قائد شرطة ذي قار الجديد يصدر أولى توجيهاته ويؤكد على الحظر الكامل

2020/11/28 | 21:43 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أكد قائد شرطة محافظة ذي قار الجديد، اللواء، عودة سالم الجابري، السبت، على فرض حظر التجوال الكامل، حفاظا على أمن المحافظة واستقرارها.

وقال إعلام شرطة ذي قار في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه اليوم، (28 تشرين الثاني 2020)، أن "الجابري ترأس مؤتمرا أمنيا موسعا حال تسنمه مهام عمله قائدا لشرطة المحافظة بحضور مديري الدوائر الأمنية والاستخبارية والمعلوماتية ومديري شرطة الأقسام والقوى الساندة".

وأضاف البيان، أن "الجابري، اطلع على الخطط والبرامج الأمنية وآلية تنفيذ الواجبات، مؤكدا على بسط الأمن وفرض القانون وحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة".

وأوضح الجابري، بحسب البيان، أن "مهمتنا تحتم علينا تحمل المسؤولية القانونية والشرعية والإنسانية، ولذلك على الجميع العمل الجاد وبمهنية عالية لإعادة الحياة لوضعها الطبيعي في عموم المحافظة".

واختتم البيان بالقول ان "الجابري أكد على فرض حظر التجوال الكامل والانتشار الأمني وتكثيف عمل المفارز والدوريات الثابتة والمتنقلة وإبداء المساعدة للحالات الإنسانية حفاظا على أمن المحافظة واستقرارها".

وفي وقت سابق من مساء أمس الجمعة، اصدر القائد العام للقوات المسلحة، رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، قرارا باقالة قائد الشرطة في محافظة ذي قار، وتشكيل لجنة للتحقيق في الاحداث التي جرت في المحافظة، واعلان حظر التجوال فيها، والغاء اجازات حمل السلاح، لمنع المزيد من التداعيات التي تضر السلم الاهلي في العراق.

جاء ذلك في بيان للناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول عبدالله، الجمعة، (27 تشرين الثاني 2020)، قال فيه ان "القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، يصدر قرارا باقالة قائد الشرطة في محافظة ذي قار وتشكيل لجنة للتحقيق في احداث اليوم التي جرت في المحافظة، واعلان حظر التجوال فيها، والغاء اجازات حمل السلاح، لمنع المزيد من التداعيات التي تضر السلم الاهلي في العراق".

وأكد الكاظمي وفقا لما نقله رسول في بيانه، ان "توتير الاوضاع في العراق ليس في مصلحة البلد وان لا بديل عن القانون والنظام والعدل ومن ضمن ذلك العدل تجاه الدماء التي اريقت في احداث اليوم".

وأضاف، ان "الحكومة العراقية التزمت بتعهداتها وحددت موعدا للانتخابات ليكون صندوق الاقتراع هو الفيصل الوحيد لتحديد المواقف، وان بديل هذا الصندوق هو الفوضى التي لا يقبلها دين ولا مبدأ ولا منطلق وطني".

وتابع رسول، ان "القائد العام يهيب بكل المواطنين الالتزام بالتعليمات الحكومية لصون الدم العراقي الزكي وقطع الطريق على من يريد بهذا البلد واهله الشر، حفظ الله العراق وشعبه".

وكان مصدر أمني، ذكر أمس الجمعة، (27 تشرين الثاني 2020)، إن السلطات الامنية في محافظة ذي قار قررت فرض حظر التجول في المحافظة على خلفية الاحداث في ساحة الحبوبي.

وأوضح المصدر في تصريح لـ"ان ار تي"، ان الاجراء جاء في محاولة للسيطرة على الانفلات الأمني الذي تشهده ساحة الحبوبي بعد حدوث صدامات بين الصدريين والمتظاهرين أدت إلى وقوع ضحايا في صفوف المحتجين.

وكانت دائرة صحة ذي قار، أعلنت أمس الجمعة، وفاة شخص وإصابة 40 آخرين، فيما أصيب 5 عناصر من القوات الأمنية بينهم ضابط، خلال مواجهات حدثت في ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية.

وذكر الناطق باسم اعلام الدائرة، عمار بشار الزاملي، لوسائل اعلام حكومية تابعها "ديجيتال ميديا ان ار تي"، إن "حصيلة احتكاك تظاهرات ساحة الحبوبي بلغت وفاة شخص واحد إثر طلق ناري، فضلا عن، حالة خطرة".

وأضاف الزاملي، أن "الإصابات الخفيفة بلغت 40 شخصا، بينهم 5 بطلق ناري والآخرين بالحجارة والآلات الحادة".

وتابع، أن "هناك خمس إصابات من القوات الأمنية بينهم ضابط".

وفي وقت سابق من أمس الجمعة، أفادت وسائل اعلام محلية، بحدوث مواجهات بين أنصار التيار الصدري ومحتجي تشرين في ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية أدت إلى وقوع ضحايا في صفوف المتظاهرين.

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