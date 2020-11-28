2020/11/28 | 21:45 - المصدر: وكالة النبأ
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سعرغيرمتوقع..كم تبلغ التكلفة الفعلية لإنتاج آيفون 12؟) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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