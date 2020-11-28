واشنطن تصدر بياناً بشأن أحداث ساحة الحبوبي

2020/11/28 | 21:45 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أدانت السفارة الأميركية في بغداد، اليوم السبت، الأحداث التي شهدتها ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية، داعيةً الحكومة العراقية إلى توفير الحماية للمتظاهرين.

وقالت السفارة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، “تدين الولايات المتحدة أعمال العنف ضد المتظاهرين السلميين التي وقعت في مدينة الناصرية، محافظة ذي قار اليوم”.

وأضافت، أنه “لا مكان لأعمال العنف غير المبررة في أي ديمقراطية”، مؤكدة “تنضم الولايات المتحدة إلى المجتمع الدولي في الدعوة إلى محاسبة المسؤولين، وأن تقوم الحكومة بتوفير الحماية للمتظاهرين وغيرهم من المشاركين في الممارسة المشروعة لحرية التعبير”.

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