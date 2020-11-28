واشنطن تدين اعمال العنف ضد المتظاهرين في ذي قار

2020/11/28 | 21:52 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدانت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم السبت، أعمال العنف ضد المتظاهرين في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار جنوبي العراق.

وقالت السفارة الأمريكية لدى العراق في بيان، إن "الولايات المتحدة تدين أعمال العنف ضد المتظاهرين السلميين التي وقعت في مدينة الناصرية".

وأضافت، "لا مكان لأعمال العنف غير المبررة في أي ديمقراطية".





وأشارت إلى أن "الولايات المتحدة تنضم إلى المجتمع الدولي في الدعوة إلى محاسبة المسؤولين، وأن تقوم الحكومة بتوفير الحماية للمتظاهرين وغيرهم من المشاركين في الممارسة المشروعة لحرية التعبير".

PUKmedia السفارة الامريكية في العراق

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